Грызлов заявил о фактическом прекращении Минских соглашений

Он напомнил, что на сайте президента Украины указано: «Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий».
«Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений. <…> Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению “Минска”, к исполнению своих прежних предвыборных обещаний».
Он также указал, что постановление Рады о местных выборах, нарушающее Минские соглашения, так и не скорректировали.
Решение президента Украины Владимира Зеленского вывести из состава делегации Витольда Фокина Грызлов назвал показательным. По его словам, среди представителей Киева это был единственный профессионал, который называл вещи своими именами.
Российский полпред также призвал международных посредников потребовать от Украины ответственности в переговорах. Он подчеркнул, что, несмотря на попытки Киева присвоить достижения по прекращению огня, «именно украинская сторона тормозит любые договоренности» в этой области.
Грызлов отметил, что Киев всеми способами пытается избежать ведения протоколов заседаний контактной группы и их фиксации на видео или аудио. Такая позиция, по его мнению, говорит о нежелании выполнять любые взятые на себя обязательства.
«Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон. <…> Все это нельзя рассматривать иначе как подготовку новых украинских военных акций против Донецка и Луганска», — заключил российский полпред.