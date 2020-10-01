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05:04 (мск), источник: Интерфакс

Грузия начала оснащать армию по натовским стандартам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — В Грузии начался процесс оснащения подразделений Сил обороны легкими ручными пулеметами американского производства M249 «натовского» калибра 5,56 мм, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы, в среду министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили посетил вместе с командующим Сил обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси), где лично ознакомился с ходом этого процесса, который осуществляется при поддержке США.

В пресс-службе отмечают, что на первом этапе пулеметами M249 будут оснащены подразделения, прошедшие подготовку в рамках совместной с США программы по подготовке и оснащению воинских подразделений GDRP (Программа готовности обороны Грузии), а также подразделения командования учениями и военным образованием.

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Ранее в среду Минобороны Грузии сообщило, что в рамках программы GDRP 30 сентября началась подготовка очередного, седьмого по счету, пехотного батальона. Подразделение пройдет 13-недельный курс интенсивной подготовки в максимально приближенных к боевым условиям.

В июне текущего года министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что к концу июля 2021 года в рамках GDRP планируется подготовить еще три батальона.

Программа GDRP стартовала в мае 2018 года и подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий.

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