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08:00 (мск), источник: Известия

В Британии представили план ведения «политической войны»

Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что против его страны некие авторитарные государства якобы ведут «политическую войну», которой Лондону необходимо противостоять.

Источник: Reuters

30 сентября Картер и глава британского минобороны Бен Уоллес представили стратегию «политической войны», Integrated Operating Concept, до 2025 года.

Как отмечается в документе, Лондону нужна новая доктрина применения военной силы, чтобы противодействовать странам, «не делающим различий между миром и войной».

В концепции указывается, что из-за развития технологий и искусственного интеллекта устаревают привычные средства и методы ведения войны. Авторы допускают вероятность появления кибернетического и электромагнитного оружия массового поражения.

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Среди стран, якобы активно использующих методы информационной и кибернетической войны, Картер назвал Россию, Иран, Китай и КНДР. В этот же ряд угроз он добавил экстремистов.

Россию британский генерал обвинил в распространении фейков и кибератаках.

В представленной стратегии специалисты предложили противостоять противникам усилением сотрудничества с союзниками, усилением военного присутствия Британии за рубежом и более активным участием в боевых действиях.

Среди прочего говорится о возможности «применения силы» при поддержке наступательных операций союзников, отмечает ТАСС.

В июне прошлого года стало известно, что спецназ британской армии решили наделить новыми полномочиями для противодействия России. При этом ранее представители минобороны Британии заявляли о готовности применить жесткую силу для поддержания своих интересов и о том, что Россия должна «дорого заплатить за свои провокации».

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