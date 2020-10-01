Азербайджан заявил, что Армения отступила «по всему фронту»

«С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
По версии Баку, Ереван потерял 200 танков, около 230 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 30 средств ПВО; шесть командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; складов боеприпасов; более 110 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.
Напомним, Ереван после публикации данных Баку о потерях противника часто сообщает, что информация не соответствует действительности. Бои в Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Азербайджан не намерен прекращать военные действия пока не будут возвращены земли, которые страна считают своими. Армения не исключает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.
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