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08:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Азербайджан заявил, что Армения отступила «по всему фронту»

Азербайджан опубликовал свои данные по потерям Армении при боевых действиях в Карабахе с начала военного конфликта 27 сентября. Утверждается, что Еревану пришлось уйти с важных участков по всему фронту.

Источник: AP 2020

«С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября враг понес существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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По версии Баку, Ереван потерял 200 танков, около 230 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 30 средств ПВО; шесть командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; складов боеприпасов; более 110 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Напомним, Ереван после публикации данных Баку о потерях противника часто сообщает, что информация не соответствует действительности. Бои в Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Азербайджан не намерен прекращать военные действия пока не будут возвращены земли, которые страна считают своими. Армения не исключает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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