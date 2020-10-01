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08:45 (мск), источник: Коммерсантъ

ФНС может получить расширенный доступ к данным о банковских клиентах

Федеральная налоговая служба (ФНС) может получить больше возможностей узнать информацию о банковских клиентах. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму, обратил внимание РБК. Какие данные смогут получать налоговики, не уточняется.

Источник: РИА "Новости"

Документ предусматривает «расширение возможностей получения налоговыми органами информации от кредитных организаций, необходимой для осуществления налогового контроля, а также направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства». Это должно поспособствовать «обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков».

Также правительство предлагает закрепить возможность обмена данными между ЦБ и ФНС. В этом случае Банк России получит доступ к информации, представляющей налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне.

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Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что ФНС стремится получить неограниченный доступ к банковской тайне с начала 2000-х годов.

«Действующий премьер Михаил Мишустин в то время уже работал в Министерстве налогов и сборов (в 2004 преобразовано в налоговую службу.—"Ъ»), он эту тему прекрасно знает. Еще с тех пор Центробанк активно защищал банковскую тайну, поскольку открытие доступа ко всем банковских проводкам могло снизить доверие к банковской системе", — сказал он.

В апреле глава МВД Владимир Колокольцев предложил упросить доступ к банковской тайне правоохранительным органам. Он объяснил это тем, что Банк России поздно информирует о признаках преступлений в банковской сфере. В ЦБ заявили, что регулятор своевременно сообщает о нарушениях.

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