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10:11 (мск), источник: ТАСС

Победившая на выборах костромская уборщица вступила в должность главы поселения

ТАСС, 1 октября. В середине октября Марина Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению.

Победившая на выборах 35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская в четверг вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения. В свой первый рабочий день она вместе с другими главами поселений встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека, сообщили ТАСС в администрации села.

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Удгодская, выдвинутая областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. Ее конкурент от «Единой России» — действующий глава поселения Николай Локтев — получил поддержку 34,04% избирателей. Удгодская окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

«Марина Викторовна сегодня вступила в должность, никаких торжественных мероприятий по данному поводу у нас в сельсовете не будет, это совершенно рядовой момент. Сегодня у нее первый рабочий день, запланировано несколько важных мероприятий. Сейчас, например, она уехала в Чухлому, там в 8:15 состоится ознакомительная встреча глав сельских поселений с главой администрации Чухломского района», — сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что в район Удгодская поехала на собственном автомобиле. «У нас не предусмотрен рабочий транспорт для главы, поэтому она сама за рулем на своей машине», — пояснила специалист. Во второй половине дня в Повалихинском доме культуры состоится концерт, посвященный Дню пожилого человека. Ожидается, что Удгодская также примет в нем участие, выступив с поздравительной речью.

Ранее в администрации Костромской области ТАСС сообщили, что уже в середине октября Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению. Кроме того, за ней закрепят куратора из районной администрации, который будет консультировать ее в работе на первом этапе.

Повалихино — деревня в Чухломском районе Костромской области, в ней проживает менее 400 человек. Бюджет села составляет чуть более 2 млн рублей.

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