17:27 (мск), источник: РИА Новости
В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
АНКАРА, 1 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Анкара не требовала объяснений от экипажа российского
«Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. Лесной пожар произошел, судя по видео, рядом с домами, над которыми самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — объяснил Моллаев.
Собеседник агентства подчеркнул, что маршрут, в том числе точку забора воды, определяют по согласованию с диспетчером, в экипаж входят российские и турецкие пилоты. На борту также находится представитель лесничества.
По его словам, до этого Бе-200 уже тушили лесной пожар в районе Стамбула.
«Тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе. И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно,
Как заявили РИА Новости в
Ранее газета Milliyet писала, что Анкара запросила информацию у экипажа одного из российских
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