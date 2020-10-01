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17:27 (мск), источник: РИА Новости

В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам

АНКАРА, 1 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Анкара не требовала объяснений от экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, который помогал тушить пожар в районе Лара (Анталья) и вызвал беспокойство у местных жителей. Об этом РИА Новости сообщил член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Источник: РИА Новости

«Забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. Лесной пожар произошел, судя по видео, рядом с домами, над которыми самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — объяснил Моллаев.

Собеседник агентства подчеркнул, что маршрут, в том числе точку забора воды, определяют по согласованию с диспетчером, в экипаж входят российские и турецкие пилоты. На борту также находится представитель лесничества.

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По его словам, до этого Бе-200 уже тушили лесной пожар в районе Стамбула.

«Тогда тоже летали между жилыми домами и даже ближе, чем в Ларе. И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету», — добавил собеседник агентства.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе российского МЧС, самолеты ведомства в тушении природных пожаров в Анталье не участвуют.

Ранее газета Milliyet писала, что Анкара запросила информацию у экипажа одного из российских самолетов-амфибий, арендованных для тушения лесных пожаров в Турции. Как отмечало СМИ, после забора воды Бе-200ЧС пролетел достаточно близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей.

По информации пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), самолеты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Моллаев отмечал, что Турция рассматривает вопрос покупки взятых в аренду у Москвы противопожарных самолетов.

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