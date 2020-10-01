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11:36 (мск), источник: Daily Storm

На Камчатке создадут министерство счастья

Новое министерство будет заниматься вопросами социального благополучия и семейной политики, заявил губернатор Владимир Солодов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил создать «министерство счастья» в рамках реформы органов власти региона. Солодов пояснил, что новое ведомство станет решать вопросы социального благополучия и семейной политики, чтобы сделать жителей Камчатки счастливыми.

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«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье, — сообщил глава региона. — Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных».

Солодов подчеркнул, что цель властей — не просто помогать гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, а делать так, «чтобы люди были благополучными». Губернатор подчеркнул, что для него главным критерием эффективной работы на посту является «счастье людей».

Счастье, с одной стороны, нельзя измерить, но с другой стороны, я глубоко убежден, что именно такой глобальный моральный ориентир должен быть у руководителей регионов. Мне действительно важно, что на моей позиции я могу делать немного более счастливыми каждый день сотни тысяч человек.
Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края

Солодов набрал 80,51% голосов на выборах главы Камчатки и вступил в должность 21 сентября. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до трех. В частности, в Камчатском крае укрупнят пять министерств, шесть органов упразднят, пять переименуют, а два агентства станут министерствами.

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В 2018 году о создании в России министерства счастья говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако, по ее словам, данная идея не прижилась. Также Матвиенко выступала за создание в РФ по примеру Великобритании новой должности — министра одиночества.

«Надо [применять] все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали. Пожилые люди требуют повседневного внимания», — заявляла Матвиенко.

Министр счастья есть в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту должность, появившуюся в стране в 2016 году, занимает Охуд Аль-Руми, по совместительству руководитель канцелярии премьер-министра ОАЭ. В рейтинге счастливых стран World Happiness Report в 2020 году ОАЭ расположились на 21-й строчке. Россия занимает в этом списке 73-е место. На первой строчке находится Финляндия. В топ-5 вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

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