Писатель Джордж Мартин — о предвыборных дебатах: «Трамп помочился на демократию»

Мартин отметил, что видел все президентские теледебаты за последние полвека. «Первые президентские выборы, за которыми я следил, была гонка между Джоном Фицджеральдом Кеннеди и Ричардом Никсоном в 1960 году», — сказал он.
Дебаты между Кеннеди и Никсоном он назвал образцовыми, когда кандидаты обмениваются мнениями и идеями, а также решают насущные проблемы. Мартин добавил, что это было не самое захватывающее шоу, но избиратели после него могли составить мнение о кандидатах.
По словам Мартина, он никогда не видел ничего подобного тому, что произошло между Трампом и Байденом. «Это было ужасно. Агрессивный, отвратительный Дональд Трамп был плох четыре года назад на дебатах с Хиллари Клинтон, но вчера он достиг новых высот в своем оскорбительном, несносном и грубом поведении», — подчеркнул писатель.
Мартин отметил, что американский президент бредил, кричал, перебивал и не давал Байдену закончить предложения. «Это не было поведением президента. Это не было поведением кандидата в президенты. Это было поведение школьного хулигана, несносного ребенка, диктатора из страны третьего мира», — считает он.
Дебаты между Трампом и Байденом прошли 29 сентября. Кандидаты обсудили вопросы экономики, коронавируса, голосования по почте, выбор нового члена Верховного суда США и расовые протесты. Перед президентскими выборами, которые пройдут 3 ноября, состоятся еще двое теледебатов.