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14:15 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что с Навальным работает ЦРУ США

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что с Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, в частности, ЦРУ США.

Источник: Reuters

«Не пациент [Навальный] работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним», — сказал журналистам в четверг представитель Кремля. «Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни», — подчеркнул Песков.

Он заметил, что взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется «не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции». «Действительно, есть информация о том, что инструкторы [западных спецслужб] с ним трудятся в эти дни, инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны, такие линии поведения мы видели не раз», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран и действует в их интересах.

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