14:15 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что с Навальным работает ЦРУ США
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/.
«Не пациент [Навальный] работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним», — сказал журналистам в четверг представитель Кремля. «Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки в эти дни», — подчеркнул Песков.
Он заметил, что взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется «не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции». «Действительно, есть информация о том, что инструкторы [западных спецслужб] с ним трудятся в эти дни, инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны, такие линии поведения мы видели не раз», — сказал