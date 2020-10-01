Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 октябряДень музыки и вегетарианства, битва при Гавгамелах и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
11Не пропустите золотую осень!
14:19 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал неприемлемыми обвинения Навального в адрес Путина

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Высказывания Алексея Навального в адрес главы российского государства Владимира Путина являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», — сказал представитель Кремля журналистам в четверг, комментируя высказывания Навального о якобы причастности российского лидера к случившемуся с ним.

«Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», — подчеркнул Песков.

Новость
Песков заявил, что с Навальным работает ЦРУ США

Говоря об интервью Навального Der Spiegel, в котором он высказывался о Путине, представитель Кремля заметил, что «такая риторика, которая граничит с оскорблениями, — это известный способ тех, кто хочет тебя поставить на один уровень с первым лицом государства и претендовать на некое участие в политической борьбе». «Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы, они не квази и не маргинальная, а настоящая оппозиция», — подчеркнул Песков.

«Именно поэтому мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем, и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет», — указал пресс-секретарь российского лидера.

«Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего», — заверил представитель Кремля. Он вновь обратил внимание на то, что для этого «надо получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах [Навального]».

На просьбу прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что президент РФ спас жизнь Навального, Песков отметил, что не может это подтвердить. «Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — сказал пресс-секретарь.

Говоря о планах Навального вернуться в Россию, представитель Кремля заверил: «Любой гражданин России может в любое время возвращаться на родину, никакого геройства здесь нет». «И лечение можно проходить в нашей стране, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России», — заметил Песков.

 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Это портреты девушек-одиночек, которые тем или иным образом не вписываются в общепринятые рамки поведения
В России за сутки выявили почти 9000 случаев коронавируса
Победившая на выборах костромская уборщица вступила в должность
ФСБ раскрыла кражу подаренной Путиным монастырю иконы
ФСИН хочет ликвидировать тюремные «колл-центры»
На Алтае браконьер выловил из реки крокодила
В Новгороде нашли берестяную грамоту XIV века
В Сети показали селфи, сделанное 63 года назад (фото)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Hi-Tech
Раскрыт неизвестный iPhone Вендор может сильно расширить свою продуктовую линейку в этом году
Авто
12 новых автомобилей, которые уже можно купить в России Авто Mail.ru рассказывает, продажи каких новых автомобилей начались в России в сентябре
Кино
Дарья Мороз снимается в новом смелом сериале: фото с площадки Актеры и создатели комедийной мелодрамы «Клиника счастья» рассказали о трудностях кастинга, условности возраста и пикантных сценах — читайте в репортаже Кино Mail.ru
Новости партнеров
Отравление Навального: назван виновный
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Разоблачение Лукашенко вынуждает Меркель уйти в отставку
Популярные темы на «Детях»
уменьшение алиментов. другая сторона 673
Вот на этом будем детей воспитывать? 312
Приоритеты в жизни. 235
Обида 213
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Монах из Крыма назвал следующего президента России
"Купите очки": комментарий в Сети вывел из себя Брухунову
Доводилось ли вам видеть казашку без платка - это зрелище
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь