Песков назвал неприемлемыми обвинения Навального в адрес Путина

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», — сказал представитель Кремля журналистам в четверг, комментируя высказывания Навального о якобы причастности российского лидера к случившемуся с ним.
«Более того, ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», — подчеркнул Песков.
Говоря об интервью Навального Der Spiegel, в котором он высказывался о Путине, представитель Кремля заметил, что «такая риторика, которая граничит с оскорблениями, — это известный способ тех, кто хочет тебя поставить на один уровень с первым лицом государства и претендовать на некое участие в политической борьбе». «Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы, они не квази и не маргинальная, а настоящая оппозиция», — подчеркнул Песков.
«Именно поэтому мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем, и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии или заявления на этот счет», — указал пресс-секретарь российского лидера.
«Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего», — заверил представитель Кремля. Он вновь обратил внимание на то, что для этого «надо получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах [Навального]».
На просьбу прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что президент РФ спас жизнь Навального, Песков отметил, что не может это подтвердить. «Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — сказал пресс-секретарь.
Говоря о планах Навального вернуться в Россию, представитель Кремля заверил: «Любой гражданин России может в любое время возвращаться на родину, никакого геройства здесь нет». «И лечение можно проходить в нашей стране, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России», — заметил Песков.