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14:55 (мск), источник: Ведомости

Дания разрешила ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2»

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на шельфе страны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Источник: AFP 2020

«Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию участка газопровода Nord Stream 2 на ряде условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов», — говорится в сообщении. Регулятор пояснил, что ввод в эксплуатацию может начаться только если «хотя бы один из трубопроводов был испытан, верифицирован».

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В DEA добавили, что условия разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании от 30 октября 2019 г. остаются в силе. Ранее в середине сентября регулятор подтвердил, что не собирается отзывать данное разрешение в связи с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального, так как в компетенцию агентства входит надзор исключительно за соблюдением требований экологичности и безопасности.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен 12 сентября поддержала предложение главы МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока — 2».

Хотя ранее немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.

В отношении «Северного потока — 2» уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США, из-за этого проект покинули ряд европейских компаний, участвовавших в его строительстве. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода — до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. На данный момент его строительство завершено более чем на 90%.

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