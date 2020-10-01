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17:00 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе

Призыв Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США и Франция) к прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта неприемлем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом страны. Его речь опубликовала газета Hurriyet.

Источник: AP 2020

«Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым», — сказал Эрдоган. Он добавил, что, если Москва, Вашингтон и Париж хотят найти мирное решение, они в первую очередь должны обеспечить уход «оккупантов» из региона, имея ввиду жителей Нагорного Карабаха — этнических армян.

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Ранее лидеры России Владимир Путин, США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон (страны-председатели Минской группы) в совместном заявлении осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе, а также призвали стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры при содействии Минской группы ОБСЕ.

Турция — одна из немногих стран, которая, вместо призывов к прекращению эскалации напряженности в Нагорном Карабахе заявила о поддержке наступления Азербайджана. Ранее Эрдоган, а также глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу требовали «покончить с армянской оккупацией» региона, а также заявляли, что именно сейчас пришло время для того, чтобы «полностью решить эту проблему» силовым путем. Кроме того, Анкара заявила о готовности поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения уже неоднократно заявляла, что турецкие военные присутствуют в зоне конфликта, в частности, разбившийся армянский Су-25 был объявлен Ереваном как сбитый турецким F-16. Появление турецкой авиации в Нагорном Карабахе Армения обещала использовать как повод для применения тактических ракет против Азербайджана.

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Что такое Нагорный Карабах

Минская группа ОБСЕ под председательством России, США и Франции образована в 1992 г, вскоре после начала Карабахской войны (шла с 1991 по 1994 г.) По ее итогам на значительной части территории Азербайджана образовалась населенная армянами и поддерживаемая Ереваном непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Ее существование в Баку называют «армянской оккупацией». За 28 лет деятельность Минской группы по урегулированию конфликта не привела к значимым результатам, все предложенные ею инициативы провалились.

Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о сотнях погибших солдат и уничтоженной бронетехнике друг у друга. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.

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