Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах

«Ситуация в Карабахе сложная… Я также хочу четко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», — сказал он.
Макрон заметил, что «это очень серьезный и новый фактор». «Мы обсудим это, в том числе, здесь на переговорах в ЕС», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Владимира Путина и постоянных членов Совбеза РФ его участники отметили «крайнюю опасность» в Нагорном Карабахе, «связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии».
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.