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16:53 (мск), источник: РИА Новости

Макрон заявил о фактах переброски боевиков из Сирии в Карабах

БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Франция располагает информацией о том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, сказал журналистам в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита.

Источник: Reuters

«Ситуация в Карабахе сложная… Я также хочу четко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», — сказал он.

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Макрон заметил, что «это очень серьезный и новый фактор». «Мы обсудим это, в том числе, здесь на переговорах в ЕС», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков заявил, что на совещании Владимира Путина и постоянных членов Совбеза РФ его участники отметили «крайнюю опасность» в Нагорном Карабахе, «связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии».

Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.

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