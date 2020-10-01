17:33 (мск), источник: ТАСС
ВЦИОМ: более 80% участников выборов в сентябре назвали многодневное голосование удобным
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. По данным опроса, 77% респондентов выступили за сохранение такого формата в будущем.
Подавляющее большинство участников единого дня голосования 13 сентября (84%) высказались об удобстве многодневного голосования, а 77% выступили за сохранение такого формата в будущем. Соответствующие данные приводятся в исследовании, опубликованном в четверг на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Более половины россиян к возможности проголосовать в течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%
Согласно данным ВЦИОМ, одобряют идею проведения голосования в следующем году в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году, — 71%. «В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% — против. Среди голосовавших за — 77%, против высказались 22%», — отмечается в релизе.
Согласно данным ВЦИОМ, по мнению большинства россиян (80−86%) Центральная избирательная комиссия РФ «хорошо справляется с поставленными перед ней задачами». «С мая 2020 года уровень оценки деятельности ЦИК россиянами увеличился в среднем на 10 п.п. Глава избирательной комиссии Элла Памфилова вызывает у наших сограждан скорее положительные чувства. Об этом сообщили 47% россиян, что на 4 п.п. выше по сравнению с маем 2020 года. О своем доверии к ней в той или иной степени сообщил 52% наших соотечественников», — говорится в сообщении.
В 83 регионах 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещается более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21 и 30 сентября 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.