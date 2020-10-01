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18:05 (мск), источник: RTVi

Reuters выяснил, кто дает деньги Трампу и Байдену: графика

Журналисты Reuters изучили финансовые документы и выяснили, какие структуры финансируют избирательные кампании президента Дональда Трампа и его соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом 1 октября сообщается в материале агентства.

Источник: Reuters

Одними из главных спонсоров кампании Байдена стали технологические корпорации Alphabet (куда входит Google), Microsoft, Amazon, Facebook и Apple. В сумме они пожертвовали около $4,5 млн. Также средства (в сумме больше $2 млн) поступили от Университета Калифорнии и правительства США.

Источник: RTVi

Главными донорами Трампа стали Почтовая служба США, Министерство обороны, Армия США, American Airlines, Boeing и Walmart. В сумме первые пять доноров пожертвовали чуть больше $1 млн.

Источник: RTVi

По закону, коммерческие и правительственные структуры не могут напрямую финансировать избирательные кампании политиков. Для этого внутри организаций создаются комитеты политических действий (PAC), которые и дают деньги либо напрямую, либо через членов PAC.

Помимо изучения финансовых записей документов журналисты Reuters пообщались с представителями заинтересованных сторон, в которые входят антимонопольные группы, лоббисты и источники в Конгрессе.

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