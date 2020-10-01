Евросоюз расширил санкции по Крыму

Под действия ограничений попал Александр Ганов — генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается перевозками между материковой частью России и Крымом. Кроме того, санкции теперь распространяются и на Леонида Рыженькина: весной 2020 год президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за строительство Крымского моста.
В санкционный список также вошли АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.