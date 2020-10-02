09:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Военные и дипломаты США могут покинуть Ирак
Стратегический союз между Вашингтоном и Багдадом оказался под угрозой
Шесть ракет было выпущено в среду вечером по району аэропорта Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана, где находится база антитеррористической коалиции во главе с США. Зенитный ракетный комплекс Patriot, размещенный на базе весной, перехватил три ракеты. Остальные до аэропорта не долетели, две — упали, не разорвавшись. В результате этой атаки никто не пострадал, в отличие от аналогичного обстрела в начале недели аэропорта Багдада. Ракеты попали в жилой дом, погибли пять человек — две женщины и три ребенка.
Вашингтон винит в ракетных атаках проиранские группировки, входящие в шиитское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», чей заместитель командира Абу Махди
Реагируя на обстрелы аэропорта Эрбиля, власти Иракского Курдистана заявили, что ракеты были выпущены с территории, контролируемой 30-й бригадой «Аль-Хашд аш-Шааби». В Багдаде отреагировали незамедлительно. Объединенное командование ВС Ирака сообщило о задержании командующего силами, отвечающими за район, откуда были запущены ракеты.
Со своей стороны «Аль-Хашд аш-Шааби» отказалось брать вину на себя и объявило о собственном расследовании. В заявлении местного командования ополчением подчеркивается, что район, откуда были запущены ракеты, находится между территориями, контролируемыми силами иракской армии, силами «Хашда» и курдскими вооруженными формированиями пешмерга.
Атака на аэропорт Эрбиля произошла всего через несколько дней после того, как стало известно об угрозах Вашингтона закрыть свое посольство в Багдаде и вывезти из страны около 3 тыс. американских военных и дипломатов в случае, если ракетные атаки не прекратятся.
Реализация этого плана может занять около трех месяцев. На этой неделе
По словам господина Каземи, в случае закрытия посольства той или иной страны прекратится сотрудничество с ней в военной, культурной и экономической сферах, что особенно опасно в свете вызовов, с которыми столкнулся Багдад.
Речь идет не только о ситуации в сфере безопасности, но и об экономическом кризисе, усугубившемся на фоне пандемии коронавируса. Учитывая серьезность ситуации, премьер лично встретился с послами 25 государств, чтобы подтвердить свое намерение обеспечить безопасность диппредставительств. Но спустя несколько часов после встречи стало известно об обстрелах аэропорта Эрбиля.
«Мы крайне обеспокоены тем, что последствия полного вывода наших и без того ограниченных дипломатических групп из посольства в Багдаде могут нанести ущерб
«Закрытие американского посольства пошлет неверные сигналы как экстремистам, которые вообразят, что одержали победу, так и иракскому народу, который будет думать, что он изолирован от мира», — заявил министр иностранных дел Фуад Хусейн. На прошлой неделе он побывал в Тегеране и, как пишет ведущая арабская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», проинформировал иранские официальные лица, что хаос с оружием в Ираке и атаки вооруженных группировок на дипмиссии приведут «к гибели в огне всего региона».
По данным газеты, собеседники Фуада Хусейна обещали помочь в этом вопросе, хотя Тегеран и утверждает, что не имеет никакого отношения к шиитским вооруженным группировкам в Ираке. В то же время без внимания СМИ не остались слова командующего КСИР Хосейна Салами, что иранцы еще не отомстили за гибель генерала Сулеймани. «Когда они (американцы.— “Ъ”) размещены в регионе, они везде находятся под нашим наблюдением и прицелом. Мы способны одновременно сжечь все их объекты и базы в регионе», — подчеркнул он.
На этом фоне иракские власти все же не теряют надежду взять контроль за ситуацией в сфере безопасности в свои руки. В четверг министр внутренних дел Ирака Осман Ганими подтвердил задержание нескольких лиц, связанных с нападениями на дипмиссии. Кроме того, иракские силы безопасности с начала сентября проводят кампанию по поиску и изъятию незаконного оружия.
«Силы безопасности не делают различий между одним оружием и другим. Они нацелены на любое оружие, которое не находится в руках государства», — заявил
Марианна Беленькая