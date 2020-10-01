Собянин назвал условие для возвращения школьников с каникул

Собянин добавил, что доля школьников и студентов среди заболевших COVID-19 в столице приблизилась к 25%. Мэр отметил, что это «очень много», подчеркнув, что примерно такую же долю среди зараженных занимают пожилые люди.
Сейчас, по словам мэра, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве находится на грани критичной. Собянин отметил, что рекомендации переводить сотрудников на дистанционный режим работы практически не дали никакого эффекта. «Это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по девятибалльным пробкам на дорогах», — отметил мэр.
Если не получится остановить рост заболеваний и госпитализаций, властям придется принимать более жесткие меры, сказал Собянин. Ранее сегодня мэр говорил, что в ближайшие дни суточный прирост новых случаев коронавируса в столице может приблизиться к 3 тыс., а развитие ситуации зависит от поведения москвичей.
Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах 28 сентября. Согласно модульной системе, каникулы должны были пройти с 5 по 11 октября, но их продлят еще на одну неделю — до 18 октября.
Перевести сотрудников на удаленку московские власти рекомендовали 25 сентября. Спустя неделю, 1 октября, мэр объявил, что требование о частичном переводе на удаленку станет обязательным: компании должны перевести на дистанционный режим 30% сотрудников, а также всех старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний. По его словам, «очевидно, что рекомендации не работают». В связи с этим власти начнут контроль компаний, а если работодатели «не услышат», будут введены санкции, сказал Собянин.
За последние сутки в Москве подтвердили 2,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость резко растет в городе с конца сентября: еще до 24 сентября в столице ежедневно фиксировали не более 1 тыс. случаев заболевания.