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23:07 (мск), источник: РБК

Собянин оценил критичность ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве практически критичная, заявил в разговоре с «Россией 1» мэр столицы Сергей Собянин.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Агентство «Москва»

По словам Собянина, рекомендация по переводу граждан на удаленную работу, которую власти дали в конце сентября, не дала практически никакого эффекта, это видно по числу передвигающихся в метрополитене и на наземном транспорте.

«А ситуация сегодня, она практически на грани критичной». — сказал мэр. Он добавил, что, если не остановить рост заболеваемости и госпитализаций, власти будут вынуждены принимать более жесткие меры.

По словам мэра, если работодатели, игнорирующие требование перевести не менее 30% и пожилых сотрудников на удаленку, «не услышат» рекомендации, их ждут санкции.

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Градоначальник также сообщил, что велел ужесточить проверки соблюдения профилактических мер против вируса во всех сферах. «Я дал распоряжение по всем направлениям: строительного надзора, промышленность, торговля, культура», — уточнил Собянин.

Мэр столицы отметил, что число новых заболевших может вырасти до 3 тыс. в сутки. Он сказал, что пока городские власти не намерены вводить новые жесткие ограничения, однако все будет зависеть от соблюдения москвичами уже существующих мер.

По последним данным, за все время в Москве выявили 295 025 зараженных. Пятый день подряд в городе был зафиксирован показатель более чем 2 тыс. новых случаев за сутки.

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