23:07 (мск), источник: РБК
Собянин оценил критичность ситуации с COVID-19 в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве практически критичная, заявил в разговоре с «Россией 1» мэр столицы Сергей Собянин.
По словам Собянина, рекомендация по переводу граждан на удаленную работу, которую власти дали в конце сентября, не дала практически никакого эффекта, это видно по числу передвигающихся в метрополитене и на наземном транспорте.
«А ситуация сегодня, она практически на грани критичной». — сказал мэр. Он добавил, что, если не остановить рост заболеваемости и госпитализаций, власти будут вынуждены принимать более жесткие меры.
По словам мэра, если работодатели, игнорирующие требование перевести не менее 30% и пожилых сотрудников на удаленку, «не услышат» рекомендации, их ждут санкции.
Градоначальник также сообщил, что велел ужесточить проверки соблюдения профилактических мер против вируса во всех сферах. «Я дал распоряжение по всем направлениям: строительного надзора, промышленность, торговля, культура», — уточнил Собянин.
Мэр столицы отметил, что число новых заболевших может вырасти до 3 тыс. в сутки. Он сказал, что пока городские власти не намерены вводить новые жесткие ограничения, однако все будет зависеть от соблюдения москвичами уже существующих мер.
По последним данным, за все время в Москве выявили 295 025 зараженных. Пятый день подряд в городе был зафиксирован показатель более чем 2 тыс. новых случаев за сутки.