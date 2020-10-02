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01:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян заявил об уничтожении четырех азербайджанских беспилотников над Арменией

Премьер Армении Никол Пашинян утверждает, что в воздушном пространстве страны были сбиты четыре беспилотника вооруженных сил Азербайджана. По его словам, они появились над Котайкской областью в 16 км к северу от Еревана и над Гегаркуникской областью на востоке Армении.

Источник: РИА "Новости"

«Четыре вражеских беспилотника появились в небе над Котайкской и Гегаркуникской областями… Уничтожен четвертый беспилотник. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Мы победим», — написал господин Пашинян в Facebook.

Ранее об одном сбитом беспилотнике сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Также, по ее словам, Азербайджан обстрелял населенные пункты на армянской территории. Она утверждает, что один человек погиб, двое гражданских были ранены.

Напомним, лидеры России, США и Франции потребовали от воюющих сторон в Карабахе прекратить боевые действия. Москва и Париж утверждают, что на стороне азербайджанских войск воюют джихадисты, переброшенные Турцией из Сирии.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан объявили военное положение. Ведутся боевые действия, обе стороны сообщают о потерях.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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