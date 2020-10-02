Пашинян заявил об уничтожении четырех азербайджанских беспилотников над Арменией

«Четыре вражеских беспилотника появились в небе над Котайкской и Гегаркуникской областями… Уничтожен четвертый беспилотник. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Мы победим», — написал господин Пашинян в Facebook.
Ранее об одном сбитом беспилотнике сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Также, по ее словам, Азербайджан обстрелял населенные пункты на армянской территории. Она утверждает, что один человек погиб, двое гражданских были ранены.
Напомним, лидеры России, США и Франции потребовали от воюющих сторон в Карабахе прекратить боевые действия. Москва и Париж утверждают, что на стороне азербайджанских войск воюют джихадисты, переброшенные Турцией из Сирии.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан объявили военное положение. Ведутся боевые действия, обе стороны сообщают о потерях.