Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 октябряНачало операции "Тайфун", премьера первой в мире "мыльной оперы" на телевидении и другие памятные события, которые происходили в разные годы 2 октября
Фоторепортажи
2855-летие Дмитрия Медведева
25Как выглядела столица 100 лет назад
03:05 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС ввел санкции против Белоруссии

По итогам первого дня саммита ЕС главы государств договорились ввести санкции против официальных лиц Белоруссии. На пресс-конференции в ночь на пятницу в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что в санкционные списки ЕС будут добавлены порядка 40 имен. Среди них нет имени президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Источник: AP 2020

«Сегодня мы приняли формальное решение, а в пятницу оно будет оформлено в ходе письменной процедуры», — объяснил господин Мишель. По его словам, это «ясный сигнал», который свидетельствует о поддержке Евросоюзом гражданского общества, свободы прессы и свободы слова в Белоруссии. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он подтвердил, что имени Александра Лукашенко в утвержденном списке нет.

«Список потенциальных санкций в отношении Белоруссии был выработан ранее, — пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.— Евросовет принимает политическое решение с тем, чтобы эти санкции были приняты и вступили в силу».

По ее словам, ограничительные меры будут приняты в отношении тех, кто несет ответственность за применение насилия, а также за фальсификации в ходе проведения выборов.

Видео
Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

В ходе первого дня двухдневного саммита ЕС лидеры обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и отношения с Турцией, диалог с КНР, обстановку в Белоруссии, эскалацию в Нагорном Карабахе и отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. «Мы осуждаем использование военного химического оружия», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель, не став уточнять, где и кем таковое было использовано. В то же время он призвал «к прозрачному расследованию» и пообещал, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу уже на следующем саммите ЕС в середине октября.

Против Белоруссии ранее ввели санкции страны Балтии, а также Великобритания и Канада. Общеевропейские санкции были не согласованы из-за позиции Кипра. Страна блокировала принятие решения и требовала параллельно ввести санкции против Турции. По данным Reuters, США не присоединились к санкциям Великобритании и Канады из-за желания синхронизировать свои ограничительные меры с Евросоюзом, в то время как страны ЕС до сих пор никак не могли договориться по этому вопросу.

Галина Дудина

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Собянин назвал условие возвращения строгого карантина
Меркель сделала громкое заявление по ситуации с Навальным
Стало известно об опасной мутации коронавируса
По всей России 2 октября включат сирены системы оповещения о ЧС
Китай угрожает прекратить поставки рыбы из России
Эксперты предсказали подорожание рубля
В Африке нашли крупнейшие алмазы внеземного происхождения
Российские клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов
Hi-Tech
Складной айфон будет самым невероятным. Рассказываем почему Смартфон будет компенсировать износ экрана
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
У Плющенко и Рудковской родился второй сын (фото) Продюсер и фигурист принимают поздравления
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Галкин показал Пугачеву в естественном виде: без фильтров и фотошопа
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь