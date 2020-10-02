03:05 (мск), источник: Коммерсантъ
ЕС ввел санкции против Белоруссии
По итогам первого дня саммита ЕС главы государств договорились ввести санкции против официальных лиц Белоруссии. На
«Сегодня мы приняли формальное решение, а в пятницу оно будет оформлено в ходе письменной процедуры», — объяснил господин Мишель. По его словам, это «ясный сигнал», который свидетельствует о поддержке Евросоюзом гражданского общества, свободы прессы и свободы слова в Белоруссии. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он подтвердил, что имени Александра Лукашенко в утвержденном списке нет.
«Список потенциальных санкций в отношении Белоруссии был выработан ранее, — пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.— Евросовет принимает политическое решение с тем, чтобы эти санкции были приняты и вступили в силу».
По ее словам, ограничительные меры будут приняты в отношении тех, кто несет ответственность за применение насилия, а также за фальсификации в ходе проведения выборов.
В ходе первого дня двухдневного саммита ЕС лидеры обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и отношения с Турцией, диалог с КНР, обстановку в Белоруссии, эскалацию в Нагорном Карабахе и отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. «Мы осуждаем использование военного химического оружия», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель, не став уточнять, где и кем таковое было использовано. В то же время он призвал «к прозрачному расследованию» и пообещал, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу уже на следующем саммите ЕС в середине октября.
Против Белоруссии ранее ввели санкции страны Балтии, а также Великобритания и Канада. Общеевропейские санкции были не согласованы
Галина Дудина