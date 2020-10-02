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07:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США приняла пакет мер поддержки на $2,2 трлн

Палата представителей Конгресса США приняла закон о стимулировании экономики на $2,2 трлн. За проголосовали 214 человек, против — 207, передает Reuters. В Сенате и Белом доме ранее выступали против этого проекта.

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Источник: AP 2020

Переговоры по поводу стимулирующего пакета мер поддержки шли с августа, когда закончилось действие прошлого пакета на $3 трлн. Всего же было направлено $6 трлн с учетом мер Федеральной резервной системы (ФРС США).

В США зарегистрировано больше всего случаев заражения в мире — 7,3 млн. Умерли около 208 тыс. человек.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее выступил против инициативы демократов в Палате представителей. «Мы не будем заключать сделку на $2,2 трлн», — говорил он в эфире Fox Business Network. Он готов выделить на стимулирование экономики около $1,5 трлн.

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