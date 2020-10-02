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07:54 (мск), источник: РБК

Трамп самоизолировался после обнаружения COVID-19 у его советницы

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией отправились на самоизоляцию после того, как у советницы главы государства Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом хозяин Белого дома написал в Twitter.

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Источник: AP 2020

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!», — заявил Трамп.

Президент рассказал, что он и его жена сдали тест на COVID-19. Пока их результаты не будут готовы, глава государства и первая леди США будут находиться на самоизоляции.

О том, что у одной из ближайших советниц американского лидера Хоуп Хикс обнаружили коронавирус, ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.

Как отметили собеседники Bloomberg, нет никаких признаков того, что президент США заразился коронавирусом.

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