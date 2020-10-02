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08:12 (мск), источник: РБК

Трамп заразился коронавирусом

У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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Источник: AP 2020

«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем лечение. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.

За несколько часов до этого Трамп сообщил, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у советницы главы государства Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!», — написал тогда Трамп. Он сообщил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19. Пока их результаты не будут готовы, глава государства и первая леди США будут находиться на самоизоляции.

О заболевании Хоуп Хикс COVID ранее со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. По данным агентства, она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.

Лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что президент и его жена чувствуют себя хорошо. Конли также выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления, сообщает AP. Белый дом сообщил, что Трамп отменил все очные мероприятия.

Случаи заражения COVID-19 фиксировали в Белом доме уже несколько раз. В мае коронавирус выявили у бывшей тогда пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, а в конце июля заразился также помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Оба чиновника уже выздоровели и вернулись к работе.

Трамп заболел в самый разгар предвыборной гонки, голосование на выборах президента состоится 3 ноября. В ночь на среду 30 сентября в Кливленде (штат Огайо) состоялись первые дебаты с Джо Байденом.

Американские эксперты и журналисты сочли неприемлемым качество дебатов. «Это были худшие дебаты в истории США и очередное свидетельство того, что Трамп не уважает правил и не проявляет учтивости или уважения к демократическим нормам», — написал в Twitter профессор Стэнфордского университета Лэрри Даймонд.

Политический аналитик и бывший пресс-секретарь Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем Ари Флейшер назвал дебаты «сумбуром». «Президент слишком часто перебивал, Байден делал ответные выпады, и в итоге успешное выступление не показал ни один кандидат», — считает он.

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