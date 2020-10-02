Трамп заразился коронавирусом

«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем лечение. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.
За несколько часов до этого Трамп сообщил, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у советницы главы государства Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!», — написал тогда Трамп. Он сообщил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19. Пока их результаты не будут готовы, глава государства и первая леди США будут находиться на самоизоляции.
О заболевании Хоуп Хикс COVID ранее со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. По данным агентства, она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.
Случаи заражения COVID-19 фиксировали в Белом доме уже несколько раз. В мае коронавирус выявили у бывшей тогда
Трамп заболел в самый разгар предвыборной гонки, голосование на выборах президента состоится 3 ноября. В ночь на среду 30 сентября в Кливленде (штат Огайо) состоялись первые дебаты с Джо Байденом.
Американские эксперты и журналисты сочли неприемлемым качество дебатов. «Это были худшие дебаты в истории США и очередное свидетельство того, что Трамп не уважает правил и не проявляет учтивости или уважения к демократическим нормам», — написал в Twitter профессор Стэнфордского университета Лэрри Даймонд.
Политический аналитик и бывший