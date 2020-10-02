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12:35 (мск), источник: РБК

Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе

Ереван заявил о готовности вести диалог по восстановлению режима прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран «минской группы» ОБСЕ. Накануне лидеры России, США и Франции призвали Баку и Ереван к переговорам.

Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран «минской группы» ОБСЕ, сообщил МИД страны в Facebook.

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«Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жесткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям “минской группы” ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994−1995 годов», — говорится в сообщении.

Сопредседатели «минской группы» ОБСЕ — это Россия, Франция и США. 1 октября лидеры этих стран — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп — выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и «без выдвижения дополнительных условий» сесть за стол переговоров при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.

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Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября и продолжаются до сих пор. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей.

Армения утверждает, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой. Баку и Анкара эти заявления опровергли.

В то же время в Турции назвали неприемлемым вмешательство стран — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ в ситуацию в Нагорном Карабахе. «США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали этой проблемой. Недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения по прекращению огня», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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