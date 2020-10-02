Дональд Трамп заразился коронавирусом

Фондовые и товарные рынки мгновенно отреагировали на новость, перейдя к падению. За несколько часов до появления этой информации в США были опубликованы результаты исследования, показавшего: президент Трамп — это главный в мире источник дезинформации о COVID-19 и средствах лечения коронавируса.
«Сегодня ночью первая леди и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно перейдем на карантин и начнем восстановление. Мы преодолеем это вместе!» — написал Дональд Трамп в Twitter.
«Так же, как поступало слишком большое число американцев в этом году, президент Дональд Трамп и я находимся дома на карантине после положительных результатов на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи», — написала в Twitter Мелания Трамп.
«Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме, — говорится в письменном заявлении Конли в адрес
Вирус Дональд Трамп мог получить, например, от своей советницы Хоуп Хикс, которая была вместе с ним во время поездки в Огайо для участия в дебатах с претендентом на пост главы государства от демократов Джо Байденом. Симптомы заболевания у нее проявились вечером в среду, но, как сообщает CNN, она, скорее всего, уже была носителем инфекции за сутки до этого. Любопытно, что прибывшие на дебаты члены команды Дональда Трампа были без масок. В штабе Джо Байдена заявили CNN, что кандидат «проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе» и что «если у него подтвердится коронавирус, то об этом сообщат».
По данным агентства Reuters, уже в первые 40 минут после появления сообщения котировки фьючерса на индекс NASDAQ упали более чем на 2%, до отметки 11,3 тыс. пунктов, фьючерс на индекс S&P 500 потерял 1,8%, опустившись до 3,3 тыс. пунктов. Октябрьский контракт на поставку нефти WTI подешевел почти на 2%, его цена откатилась ниже $37,7 за баррель. По отношению к закрытию торгов в четверг фьючерсные контракты на WTI потеряли 2−2,7%.
На валютном рынке доллар также начал терять позиции, хотя и не столь значительно. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) снизился на 0,16%. Однако к евро снижение было более заметное — 0,3%, а курс европейской валюты вырос до $1,173.
Напомним, что Дональд Трамп с самого начала пандемии говорил о преувеличенной угрозе COVID-19. При этом он не раз давал оптимистические прогнозы о темпах распространения вируса. По подсчетам газеты The Washington Post на середину сентября, американский лидер 34 раза заявил о том, что вирус «просто исчезнет». «Когда-нибудь он (вирус.— “Ъ”) исчезнет. Это как волшебство. Оно исчезает», — заявлял президент 27 февраля. А 31 марта Дональд Трамп утверждал, что эпидемия закончится «к концу месяца, а если нет, то вскоре после него».
Столь же скептично американский президент относится к тестированию и вакцинам от COVID-19.
В середине сентября президент Трамп вновь повторил, что вирус «уходит», но теперь «это случится быстрее
В сентябре вокруг заявлений господина Трампа разразился скандал. В продажу вышла книга журналиста Боба Вудворда «Rage» («Ярость»), где было рассказано: Дональд Трамп на публике говорил одно, а в приватных беседах — другое. «Ты просто вдыхаешь воздух — так он передается. Очень хитрая вещь, очень мудреная. Она еще смертоноснее всяких гриппов. Смертельная штука!» — об этом он сказал 7 февраля, в то время публично глава государства заявлял, что новая болезнь ничуть не опаснее обычного гриппа, к тому же она скоро сойдет на нет.
Критики президента получили дополнительный аргумент в пользу своей версии о том, что он намеренно вводил общество в заблуждение и что это замедлило ответ государства на эпидемию и привело к превращению США в эпицентр пандемии. По состоянию на пятницу, как сообщает Университет Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 7,28 млн случаев заражения COVID-19, 207,8 тыс. человек умерли. Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу зараженных.
Новость о заражении Дональда Трампа появилась спустя несколько часов после обнародования результатов исследования Корнеллского университета (Итака, штат Нью-Йорк).
«Мы обнаружили, что упоминания в СМИ имени президента США Дональда Трампа в контексте дезинформации о COVID-19 были крупнейшей частью “инфодемии” (от слов “информация” и “эпидемия”.— “Ъ”). Упоминания Трампа охватывают 37,9% от всех дезинформирующих дискуссий, что опережает (по частоте упоминаний.— “Ъ”) любые другие темы (связанные с пандемией.— “Ъ”)», — говорится в исследовании. В частности, ученые отнесли к дезинформации слова Дональда Трампа о доказанной пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
Павел Тарасенко, Марина Коваленко, Дмитрий Ладыгин