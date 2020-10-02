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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Армения заявила о втором сбитом азербайджанском самолете за сутки

ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе уничтожили второй за сегодня самолет азербайджанских Военно-воздушных сил. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Армянские силы ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Арцахе в 12:15 (11:15 мск) сбили самолет противника, а на северном направлении с 12:07 до 12:10 — два беспилотника», — написала представитель ведомства в Facebook.

Ранее она сообщила об одном уничтоженном самолете и одном беспилотнике азербайджанских военных, а накануне — о трех сбитых самолетах. При этом, по данным Минобороны Азербайджана, их армия заняла несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

Эскалация Карабахского конфликта

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.

Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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