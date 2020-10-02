13:05 (мск), источник: РИА Новости
Армения заявила о втором сбитом азербайджанском самолете за сутки
ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе уничтожили второй за сегодня самолет азербайджанских
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Ранее она сообщила об одном уничтоженном самолете и одном беспилотнике азербайджанских военных, а накануне — о трех сбитых самолетах. При этом, по данным Минобороны Азербайджана, их армия заняла несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призывали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.