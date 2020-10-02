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13:42 (мск), источник: РБК

Путин назвал Трампа оптимистом и пожелал выздоровления от COVID

Президент США сообщил о том, что заразился коронавирусом. Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Байденом.

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Россия
Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу, который заразился коронавирусом, пожелания скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба российского президента.

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У Дональда и Мелании Трамп выявили коронавирус

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с COVID», — говорится в телеграмме Путина.

Накануне Трамп и его жена Мелания ушли на самоизоляцию после того, как коронавирус обнаружили у помощницы президента Хоуп Хикс. На этой неделе она несколько раз сопровождала Трампа — во время поездки на дебаты в Кливленд во вторник и на митинг в штате Миннесота на следующий день.

Позже Трамп написал в Twitter, что диагноз COVID-19 у него и супруги подтвердился и они «немедленно уходят на карантин». Об этом президент сообщил в самый разгар предвыборной гонки, за месяц до выборов президента США.

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Яркие цитаты с дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена

В ночь на среду, 30 сентября, в Кливленде, штат Огайо, Трамп и его основной соперник на грядущих выборах главы государства Джо Байден провели первые дебаты. В ходе споров кандидаты — чаще Трамп — перебивали модератора Криса Уоллеса из Fox News, и тому пришлось повышать голос, чтобы прервать действующего президента и дать слово Байдену. В то же время последний неоднократно выражал недовольство поведением республиканца, просил того «заткнуться» и назвал его «клоуном», «расистом» и «худшим президентом в истории».

Основатель и редактор издания Politico Джон Харрис назвал эти дебаты «новым дном президентской политики» и «верхним пределом национального позора». Бывший пресс-секретарь Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем Ари Флейшер заявил, что выступление кандидатов оказалось «сумбуром».

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