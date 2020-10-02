15:23 (мск), источник: РИА Новости
Кадыров обратился к Навальному
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Алексея Навального, обвинившего Владимира Путина в «отравлении».
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Алексея Навального, обвинившего Владимира Путина в «отравлении».
В своем
«В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь», — написал руководитель республики.
По его словам, этого до сих пор не произошло, потому что таких людей сдерживает президент.
Вместе с тем Кадыров призвал создателя ФБК не пиариться и не преследовать личные цели.
«Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска», — написал он, назвав при этом Навального «игрушкой в руках тех, кто желает развала России».
Как отметил глава Чечни, он удивлен, что блогер обвинил в случившемся Путина, а не его — «для пущей убедительности».
Основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем в Москву. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к «Новичку». Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.