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15:35 (мск), источник: Вести.Ru

Путин и Лукашенко созвонились по инициативе белорусской стороны​​​

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу, 2 октября, провели телефонный разговор. Во время него главы государств обсудили широкий спектр тем, в числе которых ситуация в Нагорном Карабахе, коронавирус, а также нормализация транспортного сообщения.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Кремля обратили внимание на то, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Во время него президенты подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества двух стран. Правительства, министерства и ведомства России и Белоруссии предпринимают конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимоотношений.

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Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за то, что Москва помогла Минску в борьбе с распространением коронавируса, а также поставками противоковидной вакцины.

Не могли главы государств не затронуть тему, касающуюся положения дел в Белоруссии после выборов президента. Отмечается, что по сей день в дела страны пытаются вмешаться извне. При этом Путин и Лукашенко выразили уверенность в том, что в скором времени возникшие проблемы будут урегулированы.

В пресс-службе белорусского лидера, в свою очередь, рассказали, что главы государств обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения. Речь идет о возобновлении железнодорожного и автомобильного маршрутов, сообщает БелТА.

Во время разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин также уделили большое внимание анализу прошедших совместных военных учений «Славянское братство» и обсудили итоги VII Форума регионов.

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию в Нагорном Карабахе
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