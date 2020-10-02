Путин и Лукашенко созвонились по инициативе белорусской стороны​​​

В пресс-службе Кремля обратили внимание на то, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Во время него президенты подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества двух стран. Правительства, министерства и ведомства России и Белоруссии предпринимают конкретные шаги по дальнейшему развитию взаимоотношений.
Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за то, что Москва помогла Минску в борьбе с распространением коронавируса, а также поставками противоковидной вакцины.
Не могли главы государств не затронуть тему, касающуюся положения дел в Белоруссии после выборов президента. Отмечается, что по сей день в дела страны пытаются вмешаться извне. При этом Путин и Лукашенко выразили уверенность в том, что в скором времени возникшие проблемы будут урегулированы.
В пресс-службе белорусского лидера, в свою очередь, рассказали, что главы государств обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения. Речь идет о возобновлении железнодорожного и автомобильного маршрутов, сообщает БелТА.
Во время разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин также уделили большое внимание анализу прошедших совместных военных учений «Славянское братство» и обсудили итоги VII Форума регионов.