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16:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус у Трампа обрушил финансовые рынки. Почему и при чем здесь рубль?

Главной новостью пятницы стало то, что у президента США Дональда Трампа был диагностирован коронавирус. Эта новость обвалила мировые рынки и обрушила курс рубля. Евро в пятницу стоил 92 рубля, а доллар — выше 78,4 рубля. Почему рынки так бурно среагировали на болезнь президента США?

Источник: Reuters

Рубль, который всю неделю был достаточно нестабильным, начал резко дешеветь на открытии утренних торгов в пятницы как раз после новостей о болезни Трампа. К 15:00 мск доллар и евро подорожали более чем на 1 рубль: доллар до 78,5 рубля, а евро — до 92 рублей. Параллельно падает российский фондовый рынок. Индекс РТС к 15:00 мск упал почти на 1,6%, а индекс Мосбиржи — на почти 3%.

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Европейские биржи в пятницу также падают: Euro Stoxx утром в пятницу упал на 1%, а английский FTSE 100 — почти на 1%. В минус ушли и азиатские рынки.

Цены на нефть марки Brent в пятницу обвалились почти на 5% — до 39 долларов за баррель.

Почему болезнь Трампа обрушила рынки?

В периоды нестабильности и рыночных волнений инвесторы обычно покупают безопасные активы вроде казначейских облигаций США, при этом они распродают все, что представляет риски, — обычно это валюты развивающихся стран, включая рубль, нефть и акции. Рынки и так в последние недели были нестабильны. А болезнь Трампа усугубила этот процесс.

Такая острая реакция на заболевание Дональда Трампа обусловлена несколькими причинами.

Одна из них заключается в том, что это может нарушить ход предвыборной кампании Трампа и изменить расклад в его соперничестве с Джо Байденом, объясняется в обзоре Росбанка.

В «ВТБ Капитале» также поясняют, что болезнь Трампа усиливает политическую неопределенность в США. Инвесторы и так нервничают по поводу исхода президентских выборов в стране, которые пройдут 3 ноября.

При самом худшем сценарии, считают в банке, вице-президент Майкл Пенс возьмет на себя обязанности президента США. В банке полагают, что в этом случае выборы будут отложены. Но решение об этом будут принимать Сенат и Конгресс США.

По мнению экономистов ВТБ, еще один фактор — это то, что в случае победы демократов возможны изменения в налоговой и регуляторной политике, которые будут негативны для бизнеса.

При этом экономика США и так пострадала от пандемии коронавируса. На этой неделе демократы и администрация президента Трампа не могут договориться о плане поддержки экономики. В банке «Уралсиб» полагают, что у инвесторов исчезла надежда на то, что стороны договорятся.

Кроме того, болезнь Трампа стала еще одним сигналом того, что «вторая волна пандемии на пороге», а мировая экономика может повторить весенний сценарий.
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Весной этого года большинство стран мира ввело карантин, что ударило по бизнесу и темпам роста экономики. Карантин ударил и по рынку нефти: спрос на топливо резко упал, обрушив цены.

В последние дни нефть также дешевеет. В Росбанке полагают, что это признак опасений инвесторов по поводу равновесия на рынке нефти в условиях слабого спроса. Пока обеспечивает стабильность на нефтяном рынке сделка ОПЕК+.

Рубль в итоге может еще сильнее ослабнуть. В Промсвязьбанке допускают возможность роста доллара до 79 рублей. В Росбанке пишут о том, что рубль продолжит в ближайшие недели сильно колебаться.

«Отметка в 80 может иметь не столь сильное “психологическое” сопротивление, как кажется», — говорится в отчете банка.

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