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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган надеется на полное освобождение Карабаха от «оккупации»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал столкновения в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Турция поддерживала и будет поддерживать Азербайджан в конфликте. По его словам, Азербайджан отвечает на провокации со стороны Армении и продолжит борьбу до освобождения Карабаха от «оккупации».

Источник: AP 2020

«Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — сказал журналистам Эрдоган (цитата по ТАСС).

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Турецкий президент добавил, что за последние дни конфликта Азербайджан освободил от «армянской оккупации большое количество оккупированных территорий».

Столкновение армянских и азербайджанских военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. В эскалации конфликта стороны обвинили друг друга. Ереван неоднократно обвинял Анкару во вмешательстве в конфликт. МИД Турции заявил, что поддержит Баку и в переговорах, и на поле боя.

Столкновение с применением как с армянской, так и с азербайджанской стороны авиации, артиллерии и танков привело к жертвам среди мирного населения и стало крупнейшим с 1994 года. В обеих странах объявлена военная мобилизация.

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Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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