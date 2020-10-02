Эрдоган надеется на полное освобождение Карабаха от «оккупации»

«Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации», — сказал журналистам Эрдоган (цитата по ТАСС).
Турецкий президент добавил, что за последние дни конфликта Азербайджан освободил от «армянской оккупации большое количество оккупированных территорий».
Столкновение армянских и азербайджанских военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. В эскалации конфликта стороны обвинили друг друга. Ереван неоднократно обвинял Анкару во вмешательстве в конфликт. МИД Турции заявил, что поддержит Баку и в переговорах, и на поле боя.
Столкновение с применением как с армянской, так и с азербайджанской стороны авиации, артиллерии и танков привело к жертвам среди мирного населения и стало крупнейшим с 1994 года. В обеих странах объявлена военная мобилизация.