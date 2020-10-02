Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 октябряНачало операции "Тайфун", премьера первой в мире "мыльной оперы" на телевидении и другие памятные события, которые происходили в разные годы 2 октября
Фоторепортажи
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
17:51 (мск), источник: РБК

Пашинян назвал условие прекращения конфликта в Нагорном Карабахе

Это возможно только в том случае, если Турция прекратит свое присутствие на Южном Кавказе, заявил премьер. В Азербайджане настаивают на выводе армянских военных с территории непризнанной республики.

Источник: РИА "Новости"

Условием перемирия в Нагорном Карабахе станет уход Турции с Южного Кавказа. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете Globe and Mail.

Видео
Армения согласилась на переговоры с Азербайджаном по Карабаху

«Прекращение огня возможно только в случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — приводит выдержку из интервью Aysor.

По словам премьера, Турция поощряет действия Азербайджана, направленные на то, чтобы вернуть себе Нагорный Карабах, и направляет в помощь Баку сирийских наемников.

Пашинян считает, что «террористы, завезенные с Ближнего Востока, воюют на стороне Азербайджана под эгидой Турции». «Как можно оставить население Нагорного Карабаха беззащитным против террористов и радикалов?» — заявил он.

Премьер отметил, что поведение Турции создает проблемы для всего международного сообщества. Он добавил, что правительство Армении находится в постоянном контакте с Россией. Пашинян сообщил также, что Ереван приветствует совместное заявление сопредседателей минской группы ОБСЕ — США, России и Франции, в котором те призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорам «без выдвижения дополнительных условий».

Новость
Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников

В Ереване уже сообщили, что готовы к восстановлению режима прекращения огня в Карабахе. В Баку заявление минской группы ОБСЕ пока не комментировали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в том, что они почти 30 лет пренебрегали проблемой Нагорного Карабаха. Вмешательство этих стран в конфликт он счел недопустимым. По мнению Анкары, прекращение военных действий возможно, только если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также настаивает на полном и немедленном выводе вооруженных сил Армении с территории непризнанной республики.

Боевые действия между двумя странами возобновились утром 27 сентября, Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. По утверждению Армении, в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, Баку и Анкара это отрицают.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Трамп заболел
Нет выбора: Почему Россия скоро уйдет на полную самоизоляцию
COVID-19 у Трампа обрушил рынки: как отреагирует рубль
Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни
Ученые назвали главных распространителей коронавируса
Ученые обнаружили рыбу, гуляющую по дну Кораллового моря (видео)
Стюардесса рассказала о самых «опасных» местах в самолете
Страус из британского зоопарка решил стать зеброй (видео)
Здоровье
Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети Ее обвинили в том, что она стала «отвратительной».
Hi-Tech
В России раскрыли страшную катастрофу (фото) Тихий океан вокруг полуострова умирает
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира В сумме все участницы рейтинга заработали в этом году на 20% меньше, чем в прошлом
Новости партнеров
Отравление Навального: назван виновный
Лук в носках может изменить ваше здоровье
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Терешкова 30 лет молчала о ситуации, которая произошла с ней в космосе
Дети
Яна Рудковская показала первое видео с новорожденным сыном Арсений родился 25 сентября
Леди
Анну Банщикову в откровенном образе сравнили с Моникой Беллуччи «Очень горячо», — обсуждают снимок в сети.
Новости партнеров
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Кем оказался мужчина, убитый на территории Кремля
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь