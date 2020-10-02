Пашинян назвал условие прекращения конфликта в Нагорном Карабахе

Условием перемирия в Нагорном Карабахе станет уход Турции с Южного Кавказа. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете Globe and Mail.
«Прекращение огня возможно только в случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — приводит выдержку из интервью Aysor.
По словам премьера, Турция поощряет действия Азербайджана, направленные на то, чтобы вернуть себе Нагорный Карабах, и направляет в помощь Баку сирийских наемников.
Пашинян считает, что «террористы, завезенные с Ближнего Востока, воюют на стороне Азербайджана под эгидой Турции». «Как можно оставить население Нагорного Карабаха беззащитным против террористов и радикалов?» — заявил он.
Премьер отметил, что поведение Турции создает проблемы для всего международного сообщества. Он добавил, что правительство Армении находится в постоянном контакте с Россией. Пашинян сообщил также, что Ереван приветствует совместное заявление сопредседателей минской группы ОБСЕ — США, России и Франции, в котором те призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и приступить к переговорам «без выдвижения дополнительных условий».
В Ереване уже сообщили, что готовы к восстановлению режима прекращения огня в Карабахе. В Баку заявление минской группы ОБСЕ пока не комментировали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в том, что они почти 30 лет пренебрегали проблемой Нагорного Карабаха. Вмешательство этих стран в конфликт он счел недопустимым. По мнению Анкары, прекращение военных действий возможно, только если армянский народ покинет территорию Нагорного Карабаха.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также настаивает на полном и немедленном выводе вооруженных сил Армении с территории непризнанной республики.
Боевые действия между двумя странами возобновились утром 27 сентября, Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. По утверждению Армении, в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, Баку и Анкара это отрицают.