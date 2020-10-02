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19:12 (мск), источник: РИА Новости

Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против Запада

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ответные санкции Белоруссии будут автоматически действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, сообщил МИД.

Источник: РИА Новости

«Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее “раскачивание” внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии», — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

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По словам дипломата, в Москве решение Брюсселя ввести санкции против Минска расценивают «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны».

Ранее саммит глав государств ЕС одобрил список санкций, в который вошли около 40 граждан Белоруссии, в том числе силовики и представители избирательных органов. Их обвинили в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов выборов.

Минск, в свою очередь, сегодня объявил о «симметричных ограничениях». Ответный список не публиковали ввиду «сложившейся цивилизованной дипломатической практики». В МИД республики также отметили, что дальнейшая раскрутка «санкционного маховика» может привести к более серьезным последствиям: например, выходу страны из совместных программ и проектов, а также пересмотру уровня дипломатического присутствия «вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

Позже санкции ввели против некоторых лиц должностных лиц Великобритании и Канады.

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Ситуация в Белоруссии

В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. После этого в республике начались массовые протестные акции.

В первые дни митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек задержали, сотни пострадали, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.

В конце сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.

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