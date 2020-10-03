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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму

ЛОНДОН, 2 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания в пятницу вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в связи с «нарушением суверенитета Украины», следует из данных сайта министерства финансов Соединенного Королевства.

Источник: РИА "Новости"

Список пополнили гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Среди компаний под санкции попали ФГУП «Крымская железная дорога» («КЖД»), ЗАО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», а также ООО «Крымская первая страховая компания». Все компании были задействованы в проектировании, строительстве или эксплуатации Крымского моста.

Ранее на этой неделе Евросоюз внес указанные лица и компании в список индивидуальных санкций по Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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