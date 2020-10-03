Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму

Список пополнили гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
Среди компаний под санкции попали ФГУП «Крымская железная дорога» («КЖД»), ЗАО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», а также ООО «Крымская первая страховая компания». Все компании были задействованы в проектировании, строительстве или эксплуатации Крымского моста.
Ранее на этой неделе Евросоюз внес указанные лица и компании в список индивидуальных санкций по Украине.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».