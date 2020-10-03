Помпео надеется, что данные о переброске сирийских исламистов в Карабах не подтвердятся

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в беседе с журналистами выразил надежду на то, что данные о переброске сирийских исламистов через Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе окажутся неверными. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что свыше 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана — прим. ТАСС)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом». По словам Макрона, Россия также располагает этой информацией.
Находящегося в европейском турне Помпео попросили прокомментировать эти слова французского лидера.
«Эти сообщения я тоже видел. На самом деле это все, что я могу сказать на данный момент. Надеюсь, это не так. Мы видели, как сирийских боевиков перебрасывали из Сирии в Ливию. Это увеличило нестабильность, создало больше волнений, больше конфликтов, больше боев, меньше мира. Думаю, это сделает то же самое и с конфликтом в Нагорном Карабахе и вокруг него. Так что я надеюсь, что эти данные окажутся неверными», — ответил госсекретарь США.
«Вам стоит спросить президента [Турции Тайипа] Эрдогана <…>, но наша точка зрения весьма последовательна <…> Это давний конфликт <…> Когда эта напряженность усиливается <…>, [если] третьи стороны доставляют боеприпасы, системы вооружений, <…> вы усложняете ситуацию, вы увеличиваете риск гибели людей и уменьшаете возможность мира. Так что мы призвали <…> всех просто не вмешиваться в это, кроме как посредством призывов к прекращению огня и диалогу как к способу восстановления порядка и мира. <…> Конечно, мы передали это лидерам Азербайджана и Армении, а также туркам», — добавил Помпео.