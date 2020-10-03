01:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Трампу сделали инъекцию экспериментальной сыворотки из антител
Президент США Дональд Трамп принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител, сообщил его врач Шон Конли.
Сыворотку производит американская компания Regeneron Pharmaceuticals. 2 октября господин Трамп сообщил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусом.
«В качестве меры предосторожности он принял дозу из восьми грамм коктейля поликлональных антител Regeneron. Введение препарата прошло без происшествий», — сказано в заявлении господина Конли.
Документ опубликовала
Также Дональд Трамп принимает «цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин». По словам врача, президент чувствует себя утомленным, но остается в хорошем настроении. У Мелании Трамп наблюдается «легкий кашель и головная боль». «Остальные члены семьи в порядке, результаты их тестов отрицательные», — сообщил Шон Конли.
Дональд Трамп и его жена Мелания планируют оставаться в Белом доме на протяжении всего времени восстановления. Шон Конли сообщил, что господин Трамп продолжит выполнять свои обязанности «без перебоев во время выздоровления». У кандидата в президенты США Джо Байдена, который встречался с Дональдом Трампом на дебатах 30 сентября, отрицательный тест на COVID-19.