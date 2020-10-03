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01:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Трампу сделали инъекцию экспериментальной сыворотки из антител

Президент США Дональд Трамп принял дозу экспериментальной сыворотки на основе антител, сообщил его врач Шон Конли.

Источник: AP 2020

Сыворотку производит американская компания Regeneron Pharmaceuticals. 2 октября господин Трамп сообщил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусом.

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«В качестве меры предосторожности он принял дозу из восьми грамм коктейля поликлональных антител Regeneron. Введение препарата прошло без происшествий», — сказано в заявлении господина Конли.

Документ опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в своем Twitter.

Также Дональд Трамп принимает «цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин». По словам врача, президент чувствует себя утомленным, но остается в хорошем настроении. У Мелании Трамп наблюдается «легкий кашель и головная боль». «Остальные члены семьи в порядке, результаты их тестов отрицательные», — сообщил Шон Конли.

Дональд Трамп и его жена Мелания планируют оставаться в Белом доме на протяжении всего времени восстановления. Шон Конли сообщил, что господин Трамп продолжит выполнять свои обязанности «без перебоев во время выздоровления». У кандидата в президенты США Джо Байдена, который встречался с Дональдом Трампом на дебатах 30 сентября, отрицательный тест на COVID-19.

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