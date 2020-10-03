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06:31 (мск), источник: ТАСС

WP: Минюст и ФБР готовятся к возможным беспорядкам в день выборов в США

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) США готовятся к возможным общественным беспорядкам 3 ноября, когда в стране будут проходить всеобщие выборы. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Источник: Reuters

По данным издания, Минюст и ФБР планируют разместить должностных лиц в командном центре в штаб-квартире бюро для координации действий на случай каких-либо волнений или других проблем, связанных с голосованием. Речь, помимо прочего, идет о чиновниках, работающих в области гражданских прав, а также нацбезопасности. Они будут следить за информацией о крупных происшествиях во время выборов, сообщениях о случаях мошенничества или запугивания избирателей, а также оценивать потенциальные киберугрозы для избирательной инфраструктуры.

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«Высказывались опасения относительно возможности общественных беспорядков, и эти опасения высказывались с обеих сторон, по разным причинам. В связи с этим мы уделяем особое внимание этому варианту [развития событий]», — заявил The Washington Post источник в правоохранительных органах.

Он при этом отметил, что Минюст и ФБР всегда готовятся к выборам, в том числе к «потенциальным [случаям проявления] насилия». Однако, по словам источника издания, этот вопрос обсуждается особенно активно в текущем году в связи с уникальностью характера предстоящих выборов, которые будут проходить в условиях пандемии, опасениями насчет возможных фальсификаций, а также массовыми беспорядками и акциями протеста против расового неравенства и непропорционального применения силы полицией, которые начались в США в конце мая.

В свою очередь в ФБР газете заявили, что бюро, как и в предыдущие годы, «привержено защите прав американцев на справедливые выборы». «Разумеется, наша подготовка к [выборам] 2020 года учитывает текущий климат в стране <…> Как и всегда, ФБР обязано принимать в расчет множество потенциальных сценариев», — приводит издание заявление ведомства.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.

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