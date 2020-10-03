Макрон призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

«Президент Франции, выразив обеспокоенность продолжающимися боями на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, призвал к восстановлению режима прекращения огня и скорейшему проведению переговоров», — говорится в сообщении.
Алиев в разговоре с Макроном обвинил Армению в обстреле населенных пунктов Азербайджана, в результате которого, по его данным, 19 мирных жителей погибли и более 60 получили ранения. Азербайджанские вооруженные силы провели успешное контрнаступление, освободив часть «оккупированных территорий», добавил он.
Президент Азербайджана также возложил всю ответственность за возобновление боевых действий в Карабахе на руководство Армении.
Ранее в субботу в Армении сообщили о наступлении сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, бои ведутся на северном и южном направлении, добавили там.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».