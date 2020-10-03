Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
13:52 (мск), источник: Ведомости

Макрон призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте президента Азербайджана.

Источник: Reuters

«Президент Франции, выразив обеспокоенность продолжающимися боями на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, призвал к восстановлению режима прекращения огня и скорейшему проведению переговоров», — говорится в сообщении.

Алиев в разговоре с Макроном обвинил Армению в обстреле населенных пунктов Азербайджана, в результате которого, по его данным, 19 мирных жителей погибли и более 60 получили ранения. Азербайджанские вооруженные силы провели успешное контрнаступление, освободив часть «оккупированных территорий», добавил он.

Президент Азербайджана также возложил всю ответственность за возобновление боевых действий в Карабахе на руководство Армении.
Читайте также
Помпео надеется, что данные о переброске сирийских исламистов в Карабах не подтвердятся

Ранее в субботу в Армении сообщили о наступлении сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, бои ведутся на северном и южном направлении, добавили там.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.

Сам Карабах 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 В России за сутки выявили 9 859 новых случаев коронавируса
«Газпром-медиа» переформатирует телеканал «Супер»
В России выявлено почти 10 тысяч заразившихся коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID
Минобороны прокомментировало загрязнение океана на Камчатке
Заразившиеся COVID-19 москвичи бесплатно получат новые препараты
Фотограф показал удивительное племя с ярко-синими глазами (фото)
Не жизнь, а драма: истории любви 85-летнего Армена Джигарханяна
Плющенко заявил о мировом рекорде 12-летней ученицы
Hi-Tech
Что сливают магазины: яркие примеры Отличные покупки по самым выгодным ценам
Авто
Красота за 3 миллиона – Kia Stinger или VW Arteon? Не хочется покупать банальную машину? Пока ещё есть способы выделиться из толпы за вменяемые деньги
Кино
Елена Коренева отмечает 67-летие Признанная красавица советского кино принимает поздравления с днем рождения
Новости партнеров
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Работников науки ждут кардинальные изменения
Самые известные еврейки среди звезд России
ЧП в Крыму: корабль НАТО атаковал российские C-400
Дети
38-летняя Подольская сильно поправилась за время беременности Певица поделилась с фанатами личной информацией.
Леди
Что нельзя говорить себе ни в 50, ни в 40, ни тем более в 30 лет Есть вещи, которые нельзя говорить себе в любом возрасте
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь