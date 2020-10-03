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21:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Пашинян согласился обсудить введение российских миротворцев в Нагорный Карабах

Армения готова обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, где неделю назад обострился конфликт между Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

Источник: AFP/правительство Армении

Отвечая на вопрос о том, хотел бы он видеть миротворцев из России в зоне столкновений, глава правительства подчеркнул, что такое решение может быть принято в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее Пашинян заявил, что переговоры по Нагорному Карабаху возможны только в случае остановки военных действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал свои встречи с армянским премьер-министром бессмысленными и потребовал вернуть Нагорный Карабах.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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