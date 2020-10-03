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3 октября, источник: РБК

Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах

Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

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Введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику практически невозможно, Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более он не согласится сейчас, говорит собеседник РБК в армянском правительстве.

Вооруженные столкновения в районе Нагорного Карабаха продолжаются с 27 сентября. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военные положения и мобилизация. В боях применяется артиллерия, танки, авиация.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что вооруженные силы страны заняли семь населенных пунктов в трех районах Карабаха. «Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал Алиев.

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