00:24 (мск), источник: РИА Новости
Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.
«Пашинян представил информацию о ходе боевых действий. Он рассказал об участии турецких военнослужащих (в боях — ред.), а также недавних разоблачениях о переброске наемников и боевиков из этой страны в Азербайджан», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
По данным
Ранее лидеры России, США и Франции —
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.
В непризнанной
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении,
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.