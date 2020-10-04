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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе

ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Ангела Меркель провели второй за несколько дней телефонный разговор, во время которого глава армянского правительства заявил об участии Турции и иностранных наемников в боях в Карабахе, сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: AFP 2020

«Пашинян представил информацию о ходе боевых действий. Он рассказал об участии турецких военнослужащих (в боях — ред.), а также недавних разоблачениях о переброске наемников и боевиков из этой страны в Азербайджан», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

По данным пресс-службы, канцлер ФРГ подчеркнула необходимость прекращения огня и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября. В пресс-службе уточнили, что это вторая за несколько дней беседа премьер-министра Армении с лидером Германии.

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Макрон заявил, что сирийские боевики-джихадисты действуют в Нагорном Карабахе

Ранее лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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