Украинцев предупредили об отмене пенсий в будущем

01:37 (мск), источник: Lenta.Ru
По его словам, уже через 15 лет власти будут вынуждены прекратить выплату пенсий украинцам.
Необходимостью отказаться от выплаты пособий пожилым станет демографическая катастрофа, которая ожидает Украину. По данным Шмыгаля, уже в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.
Он отметил, что для того, чтобы содержать пенсионеров, властям Украины придется повысить налоги в два раза. При этом Шмыгаль признал, что платить повышенные налоги компании отказываются. То есть «увеличение в два раза невозможно», отметил политик.
При этом, по мнению
В августе бывший