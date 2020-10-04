05:34 (мск), источник: ТАСС
Госдепартамент возмущен «произвольными арестами» более 80 человек в Гонконге
В ведомстве сожалеют, что местные власти продолжают использовать правоохранительные органы в политических целях.
ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили в субботу возмущение в связи с «произвольными арестами» более 80 участников незаконных протестов в Гонконге. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя
«Мы возмущены проведенными 1 октября правительством Гонконга произвольными арестами более 80 человек. Стабильный и процветающий Гонконг зависит от соблюдения прав на свободу собраний, слова и других основных свобод», — утверждала дипломат, которая в очередной раз раскритиковала Пекин. «Мы сожалеем, что местные власти продолжают использовать правоохранительные органы в политических целях, что противоречит сохранению верховенства права и уважению прав человека, в том числе права на собрания и свободу выражения мнений. Эти аресты еще раз подчеркивают, что Пекин полностью ликвидировал [принцип] “одна страна — две системы”, который КНР обещала поддерживать», — заключила Ортэгус.
Незаконные протестные акции прошли в Гонконге 1 октября и были приурочены к национальному празднику — 71-й годовщине образования КНР. В общей сложности полиция мобилизовала в этот день 6 тыс. сотрудников в разных районах города. Власти не одобрили заявку оппозиционных сил на проведение антиправительственного митинга на острове, мотивируя отказ угрозой распространения нового коронавируса. Однако активисты в интернете призывали выходить на улицы одетыми в черное с протестными слоганами, блокировать дороги и «устраивать хаос».
Ситуация в Гонконге
Летом 2019 года в этом специальном административном районе КНР вспыхнули массовые волнения
30 июня текущего года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами. Правовой акт предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение и создание в Гонконге особых органов госбезопасности с широкими полномочиями.
Власти США ввели санкции против Китая и этого специального административного района после принятия данного закона. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и формулы «одна страна — две системы».
7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, за причастность к «подрыву автономии Гонконга».