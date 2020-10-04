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05:34 (мск), источник: ТАСС

Госдепартамент возмущен «произвольными арестами» более 80 человек в Гонконге

В ведомстве сожалеют, что местные власти продолжают использовать правоохранительные органы в политических целях.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили в субботу возмущение в связи с «произвольными арестами» более 80 участников незаконных протестов в Гонконге. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

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«Мы возмущены проведенными 1 октября правительством Гонконга произвольными арестами более 80 человек. Стабильный и процветающий Гонконг зависит от соблюдения прав на свободу собраний, слова и других основных свобод», — утверждала дипломат, которая в очередной раз раскритиковала Пекин. «Мы сожалеем, что местные власти продолжают использовать правоохранительные органы в политических целях, что противоречит сохранению верховенства права и уважению прав человека, в том числе права на собрания и свободу выражения мнений. Эти аресты еще раз подчеркивают, что Пекин полностью ликвидировал [принцип] “одна страна — две системы”, который КНР обещала поддерживать», — заключила Ортэгус.

Незаконные протестные акции прошли в Гонконге 1 октября и были приурочены к национальному празднику — 71-й годовщине образования КНР. В общей сложности полиция мобилизовала в этот день 6 тыс. сотрудников в разных районах города. Власти не одобрили заявку оппозиционных сил на проведение антиправительственного митинга на острове, мотивируя отказ угрозой распространения нового коронавируса. Однако активисты в интернете призывали выходить на улицы одетыми в черное с протестными слоганами, блокировать дороги и «устраивать хаос».

Ситуация в Гонконге

Летом 2019 года в этом специальном административном районе КНР вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев.

30 июня текущего года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами. Правовой акт предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение и создание в Гонконге особых органов госбезопасности с широкими полномочиями.

Власти США ввели санкции против Китая и этого специального административного района после принятия данного закона. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и формулы «одна страна — две системы».

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, за причастность к «подрыву автономии Гонконга».

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