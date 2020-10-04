05:07 (мск), источник: ТАСС
В Киргизии началось голосование на парламентских выборах
За ходом голосования будут следить более 270 наблюдателей.
БИШКЕК, 4 октября. /ТАСС/. Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Киргизии в 8:00 по местному времени (5:00 мск). Голосование продлится до 20 часов (17:00 мск), передает в воскресенье корреспондент ТАСС.
Избирательные участки открылись вовремя, заявила на
«Все избирательные участки в стране были полностью готовы и открылись вовремя», — сказала она. По ее словам, на всех участках в связи со вспышкой в стране коронавирсуной инфекции соблюдаются санитарные нормы, в том числе «масочный режим», социальная дистанция и так далее.
Парламентские выборы в Киргизии проводятся исключительно по партийным спискам. В настоящее время на 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. По мнению большинства местных экспертов, реальные шансы на положительный исход голосования имеют лишь 5−7 из них. В нынешнем парламенте Киргизии представлены шесть политических партий. В день голосования в стране, где насчитывается чуть более 3,5 млн избирателей, будут работать 2 475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами республики.
За ходом голосования в Киргизии будут следить более 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.