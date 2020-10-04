В Белом доме подтвердили ухудшение состояния Трампа в пятницу

По его словам, после того, как главе государства поставили положительный диагноз COVID-19, его состояние резко ухудшилось. «У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови сильно упал. Мы были очень обеспокоены», — сказал Медоуз.
Ранее 3 октября американские СМИ, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, писали, что в течение первых после заражения суток жизненные показатели Трампа были «очень тревожными».
Медоуз добавил, что сейчас состояние президента значительно улучшилось, уровень сатурации нормализовался, а температура спала. До этого об улучшении показателей здоровья Трампа заявлял его лечащий врач Шон Конли. По словам медика, насыщение крови кислородом у высокопоставленного пациента составляет 96−98%. Конли отметил, что всю первую половину субботы глава государства работал и не испытывал проблем с передвижением.
Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительные тесты на коронавирус 2 октября. До этого COVID-19 обнаружили у советника президента Хоуп Хикс, из-за чего глава государства с семьей изолировался в Белом доме. После подтверждения болезни Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
Из-за болезни Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию — все мероприятия с его участием либо отменены, либо перенесены в онлайн-формат.
Конли рассказывал, что президенту назначили экспериментальное лекарство от коронавируса ремдесивир, а также сделали инъекцию коктейля из антител. Врач сообщил, что медики из центра Уолтера Рида оценивают состояние Трампа с осторожным оптимизмом. Сам Трамп записал из больницы видеопослание, в котором заявил об улучшении своего самочувствия и ожидании скорого возвращения к предвыборной гонке.