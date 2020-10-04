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06:50 (мск), источник: РБК

В Белом доме подтвердили ухудшение состояния Трампа в пятницу

Состояние заболевшего коронавирусной инфекцией президента СЩА Дональда Трампа вызывало опасение утром в пятницу, 2 октября. Об этом заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз, передает Fox News.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AP 2020

По его словам, после того, как главе государства поставили положительный диагноз COVID-19, его состояние резко ухудшилось. «У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови сильно упал. Мы были очень обеспокоены», — сказал Медоуз.

Ранее 3 октября американские СМИ, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, писали, что в течение первых после заражения суток жизненные показатели Трампа были «очень тревожными».

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У Дональда и Мелании Трамп выявили коронавирус

Медоуз добавил, что сейчас состояние президента значительно улучшилось, уровень сатурации нормализовался, а температура спала. До этого об улучшении показателей здоровья Трампа заявлял его лечащий врач Шон Конли. По словам медика, насыщение крови кислородом у высокопоставленного пациента составляет 96−98%. Конли отметил, что всю первую половину субботы глава государства работал и не испытывал проблем с передвижением.

Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительные тесты на коронавирус 2 октября. До этого COVID-19 обнаружили у советника президента Хоуп Хикс, из-за чего глава государства с семьей изолировался в Белом доме. После подтверждения болезни Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Из-за болезни Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию — все мероприятия с его участием либо отменены, либо перенесены в онлайн-формат.

Конли рассказывал, что президенту назначили экспериментальное лекарство от коронавируса ремдесивир, а также сделали инъекцию коктейля из антител. Врач сообщил, что медики из центра Уолтера Рида оценивают состояние Трампа с осторожным оптимизмом. Сам Трамп записал из больницы видеопослание, в котором заявил об улучшении своего самочувствия и ожидании скорого возвращения к предвыборной гонке.

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