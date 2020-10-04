Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 октябряПервый искусственный спутник Земли, григорианский календарь, расстрел Белого дома в Москве и другие события
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
09:39 (мск), источник: РБК

Российский бюджет оплатит повышение зарплат в Абхазии и Южной Осетии

Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников Абхазии и Южной Осетии. В 2021—2023 годах на эти цели в проекте федерального бюджета заложено в общей сложности 3,6 млрд руб. Это следует из проекта закона о бюджете и пояснений к нему.

Источник: РИА "Новости"

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 8 сентября Минфину и Минэкономразвития было поручено «обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия».

В проекте бюджета предлагается зарезервировать на эти цели до 1,25 млрд руб. в 2021 году и по 1,17 млрд руб. в 2022—2023 годах (всего — около 3,6 млрд руб.) до принятия правительством России соответствующих решений.

Сколько денег Россия выделяет Абхазии и Южной Осетии

Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам. Формально часть таких ассигнований направляется на выполнение социальных обязательств перед российскими гражданами, постоянно проживающими в республиках (массовая выдача российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии началась еще в 2002 году). Так, в 2019 году посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркивал, что тогда на зарплаты и пенсии работающим в республике бюджетникам был выделен 1 млрд руб.

В 2020 году российский бюджет выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд руб., следует из данных Казначейства. Эта сумма включает в себя 6,2 млрд руб. для Южной Осетии, около 5,5 млрд руб. для Абхазии плюс еще 324 млн руб. на уплату российских страховых взносов за неработающее население в обеих республиках.

В 2021 году объем помощи и трансфертов Абхазии и Южной Осетии из российского бюджета увеличится до 13,76 млрд руб. в случае направления средств, резервируемых на повышение зарплат в госсекторе республик (в 2022 и 2023 годах — до почти 14,1 млрд руб. ежегодно).

Южная Осетия в 2019 году не получала дотаций для повышения зарплат бюджетников, сказала РБК пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева. «Но раньше были повышения бюджетникам, — подчеркнула она. — Сейчас у нас как раз проходит совещание с участием первого замминистра экономики России Михаила Бабича, этот вопрос как раз обсуждается».

РБК направил запросы в Минфин, а также властям республик.

В Абхазии в 2019 году в бюджетной сфере работали 15,1 тыс. человек, или около 36% всех занятых. Их среднемесячная зарплата составляла 8,5 тыс. руб. — на 23% ниже средней зарплаты в целом по экономике (10,9 тыс. руб.). Данных по Южной Осетии найти не удалось, так как сайт Управления госстатистики Южной Осетии не работает.

Всего в Абхазии проживают 245 тыс. человек, в Южной Осетии — 53,5 тыс.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии произошел в 2008 году, когда в ночь на 8 августа Грузия ввела в регион войска и начала бомбить Цхинвал. В ответ Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру», заявив, что российские военные будут проводить миротворческую миссию и защищать мирное население. Противостояние длилось пять дней. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии (впоследствии их независимость признали еще несколько стран, включая Науру, Сирию, Никарагуа). Михаил Саакашвили, тогда президент Грузии, назвал территории республик оккупированными Россией и заявил о выходе из СНГ.

По официальной статистике, во время конфликта погибли или пропали без вести 170 человек из состава вооруженных сил Грузии, пострадали почти 2 тыс. Официальные потери российской армии — 64 погибших и 291 пострадавший.

 Кадыров отравил Навального
Нет выбора: Почему Россия скоро уйдет на полную самоизоляцию
В Кремле прокомментировали вопрос о вводе миротворцев в Карабах
Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире
Украинцев предупредили об отмене пенсий в будущем
В Белом доме подтвердили ухудшение состояния Трампа в пятницу
Названы самые добрые знаки зодиака
Что будет с рублем, долларом и нефтью в октябре 2020 года
Во Франции отмечен рекорд случаев коронавируса за сутки
Здоровье
Чума в России: как это было Незадолго до обнаружения возбудителя чумы, но спустя долгие годы после предыдущей эпидемии, на юге Российской империи разыгралась настоящая трагедия.
Hi-Tech
Что сливают магазины: яркие примеры Отличные покупки по самым выгодным ценам
Горячие темы на Авто
Какой дом лучше? 408
3 октября 320
Грань. 239
За державу обидно 211
Новости партнеров
Поправка Путина принята: новый пенсионный возраст для женщин
По 30 000 всем, кто родился в 1950-1991 годах: как получить деньги
Рожденным с 1950 по 1991 год: полагаются ли солидные выплаты
Разоблачение Лукашенко вынуждает Меркель уйти в отставку
Дети
38-летняя Подольская сильно поправилась за время беременности Певица поделилась с фанатами личной информацией
Леди
Что нельзя говорить себе ни в 50, ни в 40, ни тем более в 30 лет Есть вещи, которые нельзя говорить себе в любом возрасте
Новости партнеров
Подкладывание лука в носки на ночь: в чем суть этого метода лечения
Терешкова 30 лет молчала о ситуации, которая произошла с ней в космосе
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь