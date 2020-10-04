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23:04 (мск), источник: РИА Новости

Азербайджан заявил об обстреле Арменией территории рядом с Баку

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ВС Армении выпустили восемь ракет по городам и регионам Азербайджана, две из них — по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку.

Источник: РИА Новости

«Ракетные удары Армении по гражданскому населению Азербайджана и гражданской инфраструктуре. Гянджа: четыре ракеты плюс “Смерч” с кассетными боеприпасами. Второй по величине город. Хызы и Апшеронский район: две ракеты средней дальности по 300 километров. Мингечевир: две ракеты. Водохранилище и электростанция», — написал Гаджиев в Twitter.

Расстояние между Баку и Хызы составляет 101 километр, между Баку и Апшеронским районом — пять-шесть километров.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

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Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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