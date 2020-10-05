Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды

07:12 (мск), источник: РИА Новости
«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами
Третья возможная причина — сейсмическая активность, связанная с «вулканическими проявлениями», заключил губернатор.
Он также добавил, что результаты более точных исследований проб, оправленных во Владивосток и Москву, появятся к середине дня понедельника по столичному времени.
О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
По информации минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.